The updated Impact Redemption PPV card

* Austin Aries {C} vs. Pentagon Jr. vs. Fenix (Impact World Championship)

* Matt Sydal {C} vs. Petey Williams (Impact X Division Championship)

* LAX {C} vs. Eli Drake and Scott Steiner (Impact World Tag Team Championship)

* Allie {C} vs. Su Yung (Impact Knockouts Championship)

* Tommy Dreamer, Eddie Edwards, and Moose vs. oVe (House of Hardcore 6-Man Tag Match)

* Ishimori vs. Dezmond Xavier vs. El Hijo del Fantasma vs. Brian Cage vs. DJZ vs. Trevor Lee

