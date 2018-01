Jabroni of the year

2017 – GERWECK.NET Year End Awards — Jabroni of the year

Sexy Starr (38%, 185 Votes)

Enzo Amore (24%, 117 Votes)

Whoever thought up the House of Horrors (14%, 67 Votes)

Roman Reigns (12%, 60 Votes)

Michael Elgin (7%, 36 Votes)

Ed Nordholm (5%, 25 Votes)

Total Voters: 490

Past winners:

2016 – Dixie Carter

2015 – WWE creative

2014 – WWE creative

2013 – Dixie Carter

2012 – New Jack

2011 – Matt Hardy

