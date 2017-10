Poll results: Best match at WWE’s TLC

Finn Bálor vs. AJ Styles (65%, 111 Votes)

Ambrose, Angle, & Rollins vs. Cesaro, Kane, Miz, Sheamus, & Strowman (20%, 34 Votes)

Alexa Bliss vs. Mickie James (5%, 9 Votes)

Alexander & Swann vs. Gallagher & The Brian Kendrick (4%, 7 Votes)

Kalisto vs. Enzo Amore (3%, 5 Votes)

Asuka vs. Emma (2%, 4 Votes)

Total Voters: 170

