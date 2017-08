8/26/17 AAA TripleMania XXV Results

Results from Arena Ciudad de Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexiko

source: Cagematch.net

Dark Eight Man Tag Team Match

Ashley, Dragon Solar, Pardux & Solaris defeat Bronco Gonzalez, Chicano , Fetiche & Hashtary

Dark Six Man Tag Team Match

Angelikal, El Hijo del Vikingo & The Tigger defeat Angel Mortal Jr. , Tiger Boy & Villano III Jr.

Eight Man Tag Team Match

Hernandez, La Hiedra, Mamba & Mini Psycho Clown defeat Big Mami, Dinastia, Estrella Divina & Mascara de Bronce

AAA Reina de Reinas Title Four Way Match

Sexy Star (c) defeats Ayako Hamada and Lady Shani and Rosemary

AAA World Tag Team Title Four Way Match

Los Totalmente Traidores (Monster Clown & Murder Clown) defeat La Secta (Cuervo & Escoria) (c) and Aero Star & Drago and Andrew Everett & DJ Z – TITLE CHANGE !!!

Torneo Triplemania XXV Match

Team La Parka (Argenis, Bengala & La Parka) defeat Team Relevos Increidible (Australian Suicide, Faby Apache & Pimpinela Escarlata) and Los OGTs (Averno, Chessman & Super Fly) and Team GFW (Bobby Lashley, Jeff Jarrett & Moose) and Guapos VIP (Decnis, Scorpio Jr. & Zumbido) and Los Vipers (Histeria, Maniaco & Psicosis) and Los Perros del Mal (Halloween, Joe Lider & Mr. Niebla) and The Mexican Powers (Crazy Boy, Lanzeloth & Nino Hamburguesa) and Team Ex-AAA (Heavy Metal, Pirata Morgan & Villano IV) and Team Leyendas (Blue Demon Jr., El Cobarde & El Intocable)

Street Fight

El Mesias vs. Pagano – No Contest

AAA World Heavyweight Title / AAA Latin America Title / AAA World Cruiserweight Title Match

Johnny Mundo (c) defeats El Hijo del Fantasma and El Texano Jr.

Mask Vs. Mask Match

Psycho Clown defeats Dr. Wagner Jr.

(Visited 8 times, 8 visits today)