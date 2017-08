Poll results: Best match at Summerslam

Best match at Summerslam

Lesnar vs. Reigns vs. Samoa Joe vs. Strowman (56%, 164 Votes)

Cesaro & Sheamus vs. Dean Ambrose & Seth Rollins (11%, 33 Votes)

Kevin Owens vs. AJ Styles (11%, 31 Votes)

Finn Bálor vs. Bray Wyatt (6%, 18 Votes)

Alexa Bliss vs. Sasha Banks (4%, 11 Votes)

Naomi vs. Natalya (3%, 10 Votes)

Randy Orton vs. Rusev (3%, 9 Votes)

Jinder Mahal vs. Shinsuke Nakamura (3%, 8 Votes)

Big Show vs. Big Cass (2%, 5 Votes)

John Cena vs. Baron Corbin (2%, 5 Votes)

Total Voters: 294

(Visited 3 times, 3 visits today)