Independent notes: Shane Douglas, Yoshi Tatsu, Greg Valentine, Shawn Daivari

MICHIGAN

CLINTON TOWNSHIP – Xtreme Intense Championship Wrestling at the Imperial House: Jay Maynard pinned Grizzly House Jones…Yoshi Tatsu pinned Hakim Zane…Jeff Brooks pinned Idris Abraham…Palmer Cruise & Xavier Walker defeated Willie Watts & El Ridiculoso…Lightweight champion Johnny Devine pinned Joey Ryan…Chris Moore pinned Dre Jacobs…Midwest champion Gavin Quinn pinned Jake Something…Tag team champions The DBA & Malcom Monroe III defeated Zach Gowen & Jaimy Coxxx…Shane Douglas pinned Joe Coleman to win the Intense belt.

(05-13-17)

MICHIGAN

WESTLAND – International Bigtime Wrestling at the Token Lounge: Frank Isaac Anderson pinned Caleb Stills…CJ Anderson pinned Maltese Tiger…Amazing Maria pinned Ingrid Isley…Chuck Wagon pinned Reverend Ronnie Roberts…Kef Sweat pinned Dre Jacobs…Mosh Pit Mike pinned Madman Pondo…Tag team champions THE DBA & Malcom Monroe III defeated Revenge of the Nerds & The Fat World Order…Bobby Fulton pinned Greg Valentine…Heavyweight champion Alcatraz 187 pinned Ruff Crossing…Mysterious Movado pinned Shawn Daivari.

(05-14-17)

Kentucky

Shelbyville– Appalachian Mountain Wrestling at The Clear Creek Park Recreation Center: Maxx Sledd pinned Casey Reeves… Women’s Champion Misty James pinned Big Mamma… Jordan Clearwater pinned Beau James… Clinton Stacy and Kyle Maggard beat Stan Lee and Daniel Richards …. Appalachian Champion Stan Sierra pinned Larry D.

(5/12/17) — Nathan Lyttle

Virginia

Pearisburg– All Star Wrestling at The Community Center: Nate Diamond and The Wolf beat Joe Briggs and Austin Mitchell… Beau James pinned Daniel Richards… Women’s Champion Misty James pinned Rebecca Lynn… Jimmy Valiant, The Iron Cross, and Frank Parker beat Drake Tungston, Stan Lee, and Sexy Kevina… Daniel Hallen pinned Sargent Long

(5/13/17) — Brian Stanley





