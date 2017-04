Here is the rumored card SD Live’s Backlash PPV on Sunday, May 21st:

WWE Title

Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal

SmackDown Tag-Team Titles

The Usos (Jimmy Uso and Jey Uso) (c) vs. Breezango (Tyler Breeze and Fandango)

U.S. Title

Kevin Owens (c) or Chris Jericho vs. AJ Styles

Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler

Baron Corbin vs. Sami Zayn

Luke Harper vs. Erick Rowan

Naomi/Becky Lynch/Charlotte Flair vs. Natalya/Tamina/Carmella

