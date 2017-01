Final average 2016 Raw, Smackdown, and Impact Wrestling ratings

With the final 2016 ratings data collected, here are the recent averages:



2016 – 2.26

2015 – 2.64

2014 – 2.95

2013 – 3.01

2012 – 3.0



2016 – 1.72

2015 – 1.69

2014 – 1.89

2013 – 1.92

2012 – 1.89



2016 – 310,800 viewers

2015 – 330,320

2014 – 0.94 rating

2013 – 0.99

2012 – 1.01





(Visited 1 times, 1 visits today)