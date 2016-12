The Iron Sheik tweets on the passing of Carrie Fisher and Debbie Reynolds

PRINCESS LEIA GOD BLESS YOU FOREVER YOU SUPLEX THE SPACE REST IN PEACE — The Iron Sheik (@the_ironsheik) December 27, 2016

MS. FISHER YOU ARE BEAUTIFUL LADY YOU MAKE THE EARTH HUMBLE FOREVER — The Iron Sheik (@the_ironsheik) December 27, 2016

DEBBIE REYNOLDS I LOVE YOU FOREVER YOU DIE OF BROKEN HEART REST IN PEACE MY LADY — The Iron Sheik (@the_ironsheik) December 29, 2016





